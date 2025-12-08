Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
Patriarhul Daniel: A primi un dar de la Sf. Nicolae înseamnă a primi o mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru om
„A primi un dar de la Sfântul Nicolae înseamnă, în cele din urmă, a primi o mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru om și un îndemn de a răspunde acestei iubiri prin propria noastră dăruire”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, vineri, la Spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”.
Grupul Psaltic Tronos va concerta pentru prima dată la Mănăstirea Cernica
Grupul psaltic Tronos va susține miercuri, 10 decembrie, primul concert de colinde organizat la Mănăstirea Cernica, sub conducerea părintelui arhidiacon Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale.
Părintele Patriarh Daniel a votat la alegerile pentru primăria Capitalei
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a votat duminică, la alegerile locale organizate pentru a decide cine va conduce Primăria Municipiului București.
PS Teofil Trotușanul a dus icoana cu moaște a Sf. Visarion de la Lainici la hramul Mănăstirii Berzunți
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat vineri Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii „Sfântul Sava” din Berzunți, județul Bacău.
Părintele Patriarh Daniel dăruiește obiecte liturgice Bisericii „Sf. Proroc Ilie” din Damasc
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a aprobat recent lista de vase liturgice care vor fi dăruite de Crăciun Bisericii „Sf. Proroc Ilie” din Damasc, Siria, afectată în vara aceasta de un atentat terorist care a ucis 25 de creștini și a rănit alți 63.