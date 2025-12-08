Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: A primi un dar de la Sf. Nicolae înseamnă a primi o mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru om

„A primi un dar de la Sfântul Nicolae înseamnă, în cele din urmă, a primi o mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru om și un îndemn de a răspunde acestei iubiri prin propria noastră dăruire”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, vineri, la Spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”.

Citește mai mult.

Grupul Psaltic Tronos va concerta pentru prima dată la Mănăstirea Cernica

Grupul psaltic Tronos va susține miercuri, 10 decembrie, primul concert de colinde organizat la Mănăstirea Cernica, sub conducerea părintelui arhidiacon Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale.

Citește mai mult.

Părintele Patriarh Daniel a votat la alegerile pentru primăria Capitalei

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a votat duminică, la alegerile locale organizate pentru a decide cine va conduce Primăria Municipiului București.

Citește mai mult.

PS Teofil Trotușanul a dus icoana cu moaște a Sf. Visarion de la Lainici la hramul Mănăstirii Berzunți

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat vineri Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii „Sfântul Sava” din Berzunți, județul Bacău.

Citește mai mult.

Părintele Patriarh Daniel dăruiește obiecte liturgice Bisericii „Sf. Proroc Ilie” din Damasc

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a aprobat recent lista de vase liturgice care vor fi dăruite de Crăciun Bisericii „Sf. Proroc Ilie” din Damasc, Siria, afectată în vara aceasta de un atentat terorist care a ucis 25 de creștini și a rănit alți 63.

Citește mai mult.