Grupul Psaltic Tronos va concerta pentru prima dată la Mănăstirea Cernica

Grupul psaltic Tronos va susține miercuri, 10 decembrie, primul concert de colinde organizat la Mănăstirea Cernica, sub conducerea părintelui arhidiacon Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale.

Evenimentul se va desfășura, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în biserica din Ostrovul Cernicăi, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae. Sărbătoarea Sfântului Nicolae marchează, în tradiția românească, începutul perioadei colindelor.

Concertul de colinde va marca două momente importante pentru Mănăstirea Cernica: împlinirea a 75 de ani de la canonizarea Sfântului Ierarh Calinic și 20 de ani de la canonizarea Sfântului Cuvios Gheorghe.

Toți cei care prețuiesc colindele și frumusețea tradițiilor românești sunt invitați să participe miercuri la concertul susținut de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale.

Concertul de colinde va începe la ora 19.00. Intrarea este liberă.

Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române este partener media al evenimentului.

Foto credit: Basilica.ro