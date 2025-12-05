Părintele Patriarh Daniel dăruiește obiecte liturgice Bisericii „Sf. Proroc Ilie” din Damasc

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a aprobat recent lista de vase liturgice care vor fi dăruite de Crăciun Bisericii „Sf. Proroc Ilie” din Damasc, Siria, afectată în vara aceasta de un atentat terorist care a ucis 25 de creștini și a rănit alți 63.

Biserica, situată în districtul Dweilaa din extremitatea estică a Damascului, va primi un chivot, un sfeșnic, un set de vase pentru Sfânta Jertfă, un vas pentru încălzirea apei care se adaugă după prefacerea Sfintelor Daruri, o cădelniță, o cruce de binecuvântare decorată cu email, o candelă și o trusă pentru botez.

Obiectele liturgice se vor dovedi de real folos, având în vedere că această comunitate se pregătește de sfințirea lucrărilor făcute pentru a remedia pagubele aduse sfântului lăcaș de atacul din 22 iunie 2025.

„Acest act de violență care a curmat viața atâtor credincioși nevinovați contrazice darul sacru al vieții și subminează valorile religioase și umane fundamentale ale compasiunii, păcii și demnității”, i-a scris Părintele Patriarh Daniel Patriarhului Ioan al X-lea al Antiohiei în 23 iunie 2025, imediat după atac.

„Ne rugăm Atotmilostivului Dumnezeu să odihnească în pacea Sa sufletele celor decedați, să dăruiască vindecare grabnică celor răniți și mângâiere familiilor îndurerate ale victimelor, precum și întregii comunități ortodoxe siriene în aceste momente de suferință cumplită.”

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu (deschidere articol)