Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Mesajul Patriarhului Daniel de Sfintele Paști: Să arătăm bucuria Învierii şi să ne rugăm pentru pace în lume!

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis marți mesajul de Sfintele Paști, în care a subliniat că bucuria Învierii se împlinește prin iubire, fapte bune și rugăciune pentru semeni și pentru pacea lumii.

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Patriarhul Daniel la decesul lui Mircea Lucescu: Un antrenor performant și un creștin evlavios și darnic

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de condoleanțe marți seară, după ce Mircea Lucescu, fostul antrenor al echipei naționale de fotbal a României, s-a mutat la cele veșnice la vârsta de 80 de ani.

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Pr. George Grigoriță despre modelul de pocăință al femeii păcătoase: Eliberarea omului de modul egoist de a trăi

Părintele George Grigoriță, profesor la Facultatea de Teologie din București și consilier patriarhal la Cancelaria Sf. Sinod, a evidențiat, luni, modelul de pocăință al femeii păcătoase, care reprezintă „eliberarea omului de modul egoist de a trăi, pentru a-I oferi voluntar lui Dumnezeu ceea ce are el mai de preț”.

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Marius Andruh este noul președinte al Academiei Române: Cercetarea nu este un lux

Marius Andruh a fost ales președinte al Academiei Române. În discursul de candidatură, academicianul a subliniat rolul instituției în susținerea valorilor naționale, afirmând că cercetarea nu este un lux, ci decurge din firea umană.

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Ierarhii Basarabiei au susținut Campania Masa Bucuriei 2026

Mitropolitul Petru al Basarabiei s-a întâlnit sâmbătă cu echipele implicate în organizarea Campaniei Naționale Masa Bucuriei 2026 din Republica Moldova.

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