Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu ,,Binele de știut” din viața Bisericii.

Mănăstirea Antim invită bucureștenii la sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici: Program

Mănăstirea Antim invită bucureștenii la sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, prăznuiți în data de 9 martie.

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Primul centru de îngrijiri paliative pediatrice din țară, construit de Biserică, și-a deschis porțile pentru pacienți

Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor” al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, primul de acest tip din România, și-a deschis porțile pentru primii pacienți la jumătatea lunii februarie.

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Între munca pe șantier și slujirea în biserică: Misiunea unui preot român în Marea Britanie

Părintele Nicolae Bulat îmbină slujirea pastorală din weekend cu munca pe șantier în timpul săptămânii. Este slujitor al Parohiei „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” din Corby, Marea Britanie, care reunește comunitățile de români și basarabeni din zonă.

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Episcopia Maramureșului și Sătmarului: A început construirea Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Pantelimon”

Asociația „Filantropia Maramureșeană” a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a anunțat luni începerea lucrărilor de construire a Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Pantelimon” din localitatea Satu Nou de Jos, județul Maramureș.

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Consulatul României la Londra, sprijinit în desfășurarea activității de Parohia din Kent

Parohia românească din Kent a sprijinit la finalul săptămânii trecute activitatea Consulatul General la Românei la Londra.

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