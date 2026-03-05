Primul centru de îngrijiri paliative pediatrice din țară, construit de Biserică, și-a deschis porțile pentru pacienți

Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor” al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, primul de acest tip din România, și-a deschis porțile pentru primii pacienți la jumătatea lunii februarie.

Momentul a fost marcat la paraclisul centrului, unde Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a întâlnit cu părintele Lorand-Emanuel Komives, ctitor și coordonator al centrului, și cu echipa medicală, cărora le-a transmis un mesa de binecuvântare.

Au fost internați 6 pacienți cu vârste între 3 și 16 ani, urmând ca pe parcursul lunii martie să se ocupe și celelalte locuri disponibile, întrucât cererile înregistrare au fost foarte multe, anunță reprezentanții centrului.

Despre noul centru

Centrul „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară, județul Cluj, oferă asistență medicală, spirituală, psihologică și socială copiilor cu boli cronice progresive, aflați în situații în care sistemul medical mai poate să le ofere îngrijirea de care au nevoie.

Micii pacienți beneficiază și de activități educative și de stimulare senzorială, iar părinții primesc sprijin și perioade de respiro după efortul constant depus pentru îngrijirea copiilor lor.

Proiectul se află sub patronajul Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, prezidată în prezent de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

Lucrările de construcție au fost coordonate de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în perioada în care a fost Episcop vicar al Vadului, Feleacului și Clujului și președinte al Asociației „Sfântul Nectarie” Cluj.

Capacitatea centrului este de 38 de pacienți. La demisol se află Paraclisul „Sfântul Hristofor”, cabinetele medicale și recepția. La parter sunt saloanele, camera de stimulare senzorială și sălile de tratament, iar la etaj și mansardă se află alte saloane și spații necesare îngrijirii pacienților.

Recunoaștere națională

Importanța proiectului a fost recunoscută și la nivel național, primind trofeul „Spitalul anului”, la Romanian Healthcare Awards 2025, după ce a fost selectat în finală de un juriu internațional format din 27 de specialiști din 10 țări.

În cadrul aceleiași competiții, părintele doctor Bogdan Chiorean, care coordonează Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” al Arhiepiscopiei Clujului, a fost nominalizat la categoria „Medicul anului”.

Va fi construit și un centru social educațional

Reprezentanții eparhiei anunță că a fost aprobată și finanțarea din fonduri europene nerambursabile (PNRR) pentru Centrul Multifuncțional „Sfântul Hristofor”, care va fi construit în vecinătatea centrului medical.

Centrul multifuncțional va avea dotări sportive și culturale, urmând să ofere acces gratuit la educație nonformală, activități recreative și îngrijire integrată pentru copiii din familii vulnerabile, urmând să găzduiască anual un număr semnificativ de copii proveniți din zone defavorizate, care vor beneficia de transport, masă și activități educative și culturale.

Valoarea totală a proiectului depășește 8 milioane de lei.

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Asociația „Sfântul Nectarie” Cluj

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Euro (EUR): RO25BTRLEURCRT00C6603103

3,5% din impozitul pe venit

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Foto credit: Facebook / Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”