Mănăstirea Antim invită bucureștenii la sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici: Program

Mănăstirea Antim invită bucureștenii la sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, prăznuiți în data de 9 martie.

Programul hramului va debuta duminică seară, la ora 17:00, cu o procesiune cu moaștele Sfinților 40 de Mucenici în jurul bisericii mănăstirii. În continuare, va fi oficiată slujba Privegherii (Vecernia cu litie și Utrenia).

Luni dimineață, de la ora 08:00, vor fi săvârșite Acatistul sfinților prăznuiți, ceasurile, obednița și Liturghia Darurilor înainte sfințite, oficiată de un delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia au fost soldați creștini romani care au pătimit pentru credință în anul 320, în Armenia, refuzând să se închine idolilor. Ei au fost torturați și lăsați să înghețe într-un lac, fiind prăznuiți de Biserica Ortodoxă în data 9 martie.

Mănăstirea Antim

Mănăstirea Antim din Capitală a fost construită între anii 1713-1715, prin strădania Sfântului Antim Ivireanul, pe atunci Mitropolit al Ungrovlahiei, după planurile întocmite chiar de acesta.

Lăcaşul de cult a fost edificat în „mahalaua popii lui Ivașco”, pe locul unei biserici de lemn, fiind sfințit în 1715. Catapeteasma din piatră, icoana Tuturor Sfinților, icoana celor patru sfinți: Alexie, Nicolae, Antim, Agata și ușa masivă de stejar de la intrarea în biserică au fost lucrate chiar de ierarhul georgian.

La Mănăstirea Antim a viețuit Sfântul Sofian, primul sfânt ortodox care a trăit în secolul 21, care a fost canonizat în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 11-12 iulie 2024.

Foto credit: Basilica.ro