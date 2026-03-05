Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

5 știri importante de miercuri, pentru ca tu să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

S-au împlinit 36 de ani de când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost hirotonit arhiereu

Miercuri s-au împlinit 36 de ani de când Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost hirotonit arhiereu.

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Au fost deshumate moaștele Sf. Maria Brâncoveanu: Exemplu luminos de trăire a credinței, spune PS Timotei Prahoveanul

„Doamna Maria Brâncoveanu a rămas un exemplu luminos de trăire a credinței”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, miercuri, la Biserica „Sf. Gheorghe” – Nou din București, unde au fost deshumate moaștele sfintei doamne.

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Pelerinii români din Israel au ajuns în siguranță acasă: Dăm slavă lui Dumnezeu!

Pelerinii români din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au ajuns cu bine acasă marți dimineață, a transmis însoțitorul grupului.

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Procesiune cu icoane pe străzile din San Bonifacio: A venit din dorința de a mărturisi credința noastră

Enoriașii Parohiei „Sfântul Mucenic Bonifatie” din San Bonifacio, Italia, au purtat icoane în procesiune duminică pentru prima dată pe străzile din oraș pentru a mărturisi credința ortodoxă.

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Spectacolul radiofonic „Jurnalul fericirii” va fi lansat la Liceul „Nicolae Steinhardt” din Capitală

Liceul „Nicolae Steinhardt” din București va găzdui lansarea spectacolului radiofonic „Jurnalul fericirii” – adaptare după opera literară cu același titlu a monahului de la Mănăstirea Rohia.

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