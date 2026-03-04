Procesiune cu icoane pe străzile din San Bonifacio: A venit din dorința de a mărturisi credința noastră

Enoriașii Parohiei „Sfântul Mucenic Bonifatie” din San Bonifacio, Italia, au purtat icoane în procesiune duminică pentru prima dată pe străzile din oraș pentru a mărturisi credința ortodoxă.

Un număr de aproximativ 100 de persoane din oraș și din localitățile învecinate, membri ai comunității românești, cât și cetățeni de alte naționalități, au participat la sărbătoarea lăcașului de cult.

Evenimentul a fost prilejuit de prima duminică a Postului Mare, cunoscută drept Duminica Ortodoxiei, și de împlinirea a 11 ani de la oficierea primei Sfânte Liturghii în comunitate.

Sărbătoarea credinței și a comuniunii

Părintele Daniel Stîngă, preot paroh și consilier eparhial, a declarat pentru Basilica.ro că prima manifestare de acest fel are o însemnătate deosoebită pentru comunitate.

„A venit din dorința sinceră de a da o mărturie despre credința noastră și de a-i îndemna pe oameni să întâlnească și să observe frumusețea icoanelor, frumusețe care, la rândul ei, ne îndeamnă la o viață de sfințenie și de asemănare cu Dumnezeu”, a spus părintele paroh.

În timpul procesiunii au fost purtate icoanele realizate pentru viitoarea catapeteasmă a bisericii, precum și sfintele moaște ale ocrotitorilor parohiei.

„Am purtat și moaștele sfinților parohiei, Sfântului Mucenic Bonifatie (19 dec.) și ale Sfântului Sfințit Mucenic Bonifatie (5 iun.), dimpreună cu moaștele altor sfinți pentru a chema binecuvântarea lor asupra orașului”.

În perioada următoare, parohia va organiza o serie de întâlniri educative cu elevi din școlile din San Bonifacio, dedicate prezentării tradiției și rolului icoanei în viața Bisericii, precum și ateliere de pictură coordonate de preoteasa Andreea Stîngă.

Foto credit: Facebook / Parohia San Bonifacio