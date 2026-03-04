Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Materia sculptată, epifanie a luminii Creatorului. Spiritualitate ortodoxă în opera lui Constantin Brâncuși

Prelegere susținută de Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, 14 ianuarie 2006. Preafericirii Sale, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, i-a fost decernat cu acel prilej titlul academic de Doctor Honoris Causa al respectivei universități (Text revăzut de autor).

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Corul Anastasios și dr. Iustinian Simion au călătorit 9.600 de km pentru românii din Texas: Concerte și conferință

Corul psaltic Anastasios din Cluj-Napoca, dirijat de medicul neurochirurg Iustinian Simion, a călătorit 9.600 de kilometri pentru a fi alături de românii din Texas. Pe parcursul a două zile, au susținut concerte de muzică psaltică, iar neurochirurgul a susținut o conferință.

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Românii din Viena au mărturisit Ortodoxia printr-o procesiune cu icoane în centrul orașului

Românii din Viena au marcat Duminica Ortodoxiei printr-o procesiune cu icoane desfășurată în centrul capitalei austriece.

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Parohia românească din Oxford a aniversat 15 ani de la înființare

Parohia „Sfântul Cuvios Ioan Casian și Sfântul Ierarh Ioan Maximovici” din Oxford, Marea Britanie, a aniversat duminică 15 ani de la înființare.

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Ambulanța pentru Monumente caută voluntari care să ajute la salvarea patrimoniului

Ambulanța pentru monumente a deschis înscrierile pentru persoanele care doresc să ajute voluntar la salvarea patrimoniului.

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