Ambulanța pentru Monumente caută voluntari care să ajute la salvarea patrimoniului

Ambulanța pentru monumente a deschis înscrierile pentru persoanele care doresc să ajute voluntar la salvarea patrimoniului.

Campania din acest an acoperă o arie geografică vastă, incluzând regiuni precum Transilvania Sud, Banat, Sălaj, Bihor, Arad, Bistrița-Năsăud, Oltenia Vest, Muntenia Nord, Moldova Nord și Dobrogea.

„Se anunță un sezon plin și divers – vom lucra pe o varietate impresionantă de monumente, de la conace, poduri și gări, la școli, biserici și chiar o baie comunală. Fiecare șantier vine cu provocările și povestea lui, dar și cu aceeași energie care ne adună de fiecare dată împreună”, anunță reprezentanții Ambulanței pentru Monumente.

Persoanele care doresc să se implice direct în aceste activități de salvare a patrimoniului se pot înscrie ca voluntari până la data de 30 martie 2026, accesând platforma dedicată a proiectului.

Printre monumentele care vor fi renovate anul acesta se numără: Biserica „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” a fostului Schit Brătășești și Biserica de lemn din Peștiș, Bihor.

Calendarul activităților și modalitatea de înscriere ca voluntar se regăsesc pe pagina de Facebook Ambulanța pentru Monumente.

Foto credit: Facebook / Ambulanța pentru Monumente