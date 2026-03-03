Românii din Viena au mărturisit Ortodoxia printr-o procesiune cu icoane în centrul orașului

Românii din Viena au marcat Duminica Ortodoxiei printr-o procesiune cu icoane desfășurată în centrul capitalei austriece.

Procesiunea a pornit de la Capela Ortodoxă Română din Viena. Credincioșii au străbătut principalele obiective ale orașului: Primăria Vienei, Parlamentul Austriei, Palatul Hofburg, Minoritenkirche și au revenit la capelă.

La manifestare au participat credincioși din generații diferite, fiecare purtând icoane. „Imaginea lor a arătat că credința nu aparține trecutului, ci rămâne vie și se transmite firesc din generație în generație. Comunitatea s-a arătat ca o familie adunată în jurul lui Hristos, unită prin aceeași identitate de credință”, a mărturisit pentru Basilica.ro părintele Răzvan Gască de la Parohia „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”.

„Străzile Vienei, pentru câteva momente, au devenit un loc de rugăciune și prezență a credinței. Trebuie să conștientizăm că avem o moștenire spirituală și culturală pe care suntem chemați să o împărtășim și societății în mijlocul căreia trăim”, a adăugat preotul.

Procesiunea, formă de misiune liniștită

Părintele paroh a subliniat și rolul icoanei în Ortodoxie în contextul lumii contemporane: „Icoana ieșită în stradă devine astfel o chemare tăcută, dar vie — o apropiere discretă a Bisericii de omul contemporan, care poate nu mai caută sacrul, dar rămâne, adesea fără să știe, însetat de sens și de lumină”.

„Procesiunea este și o formă de misiune liniștită: o invitație adresată tuturor de a redescoperi frumusețea credinței și demnitatea omului chemat să devină el însuși chip viu al iubirii lui Dumnezeu”, a concluzionat preotul.

Evenimentul a fost organizat de Parohia „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”. Înființată în decembrie 2024, este cea de-a patra și cea mai nouă comunitate ortodoxă română din Viena.

Foto credit: Parohia „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” din Viena