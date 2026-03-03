Parohia românească din Oxford a aniversat 15 ani de la înființare

Parohia „Sfântul Cuvios Ioan Casian și Sfântul Ierarh Ioan Maximovici” din Oxford, Marea Britanie, a aniversat duminică 15 ani de la înființare.

Cu acest prilej, comunitatea s-a bucurat de vizita Arhiepiscopului Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care a oficiat Sfânta Liturghie și a hirotonit doi clerici.

Diaconul Ioan Andrei Manea a fost hirotonit preot pe seama nou-înființatei Parohii „Sfânta Monica, mama Fericitului Augustin” din Swindon, comunitate care a funcționat ca misiune a Parohiei din Oxford. Iar ipodiaconul Mircea Ion Neculai a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei din Southampton.

O reafirmare vie a adevărului Întrupării

În predica rostită la Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a arătat că Duminica Ortodoxiei nu este doar comemorarea unei biruințe istorice – restabilirea cinstirii sfintelor icoane – ci o reafirmare vie a adevărului Întrupării.

„Duminica Ortodoxiei ne arată cât de importantă este credința noastră și ne reamintește că Ortodoxia trebuie și trăită, nu facem doar comemorarea unei biruințe din trecut, ci punem și aportul nostru la lupta de zi cu zi”, a spus IPS Atanasie.

Totodată, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a subliniat că biruința asupra iconoclasmului nu a fost o simplă dispută teologică, ci apărarea credinței că Dumnezeu S-a făcut om cu adevărat, asumând firea noastră și ridicând-o la demnitatea comuniunii cu El.

„Credința Ortodoxă trebuie trăită și mărturisită zilnic, clipă de clipă, trebuie să strălucească în inimile noastre cum a strălucit în inimile a două împărătese, pe care astăzi le amintim în mod special: Irina și Teodora, care au știut să păstreze și să pună în valoare comoara cea mai mare, credința drept-slăvitoare”.

15 ani de slujire la Oxford

La finalul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul Atanasie a oferit Gramata Aniversară parohiei la împlinirea celor 15 ani de la înființare, ca semn de recunoștință pentru lucrarea misionară desfășurată.

De asemenea, o gramată aniversară i-a fost acordată și părintelui protosinghel Gavriil Marin, parohul și întemeietorul comunității. Preotul a primit din partea ierarhului o cruce pectorală și o bederniță.

Protosinghelul Gavriil și-a exprimat recunoștința față de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie pentru binecuvântarea arhierească, pentru hirotoniile săvârșite și pentru sprijinul constant acordat comunității.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord