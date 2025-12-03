Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Familiile numeroase atrag harul lui Dumnezeu: Mitropolitul Serafim despre originile Sf. Paisie și Cleopa de la Sihăstria

Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria s-au născut în familii numeroase, cu câte 10 copii, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, marți, la prima pomenire de după proclamarea canonizării lor.

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Biserica vie sunteți voi: IPS Ioachim a vizitat o biserică mistuită de un incendiu, care va trebui reconstruită

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vizitat, de Ziua Națională, Parohia Luncani din comuna Mărgineni, județul Bacău, afectată duminică de un incendiu care a mistuit turla și acoperișul bisericii.

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Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor: Elevi din București vor concerta la Palatul Patriarhiei

Arhiepiscopia Bucureştilor va organiza Spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor” în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, vineri, de la ora 17:00. Manifestarea este dedicată elevilor din unitățile de învățământ bucureștene, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani.

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Peste 300 de colindători au vestit Nașterea Domnului la Dublin, la Festivalul Internațional al Diasporei Românești

La festival au participat coruri, corale și grupuri psaltice din România, Republica Moldova și alte țări ale Europei, care au vestit Nașterea Domnului prin colinde, cântări ortodoxe și folclorice.

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Biblioteca Academiei Române a lansat e-Acad, biblioteca sa digitală

Biblioteca Academiei Române a lansat luni e-Acad, biblioteca sa digitală care le permite cititorilor să acceseze cărți și documente valoroase de oriunde din lume.

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