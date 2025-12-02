Biblioteca Academiei Române a lansat e-Acad, biblioteca sa digitală

Biblioteca Academiei Române a lansat luni e-Acad, biblioteca sa digitală care le permite cititorilor să acceseze cărți și documente valoroase de oriunde din lume.

Platforma este un proiect în dezvoltare, care include în primă etapă, o selecție de publicații periodice din anii 1837-1950, în format pdf.

Acestea sunt structurate pe domenii de interes (Cultură-artă-civilizație; Economie; Educație-filosofie-etică; Interbelic; Istorie-politică-diplomați) și colecții.

Varianta digitală a Bibliotecii Academiei Române permite consultarea unor titluri cu largă circulație, dar mai ales a unor publicații rare, mai puțin accesibile până acum; căutare rapidă și căutare avansată în interiorul colecțiilor; sortare și filtrare după an, număr sau subiecte; vizualizare online a fiecărui document, într-un format prietenos și ușor de parcurs.

În viitor vor fi adăugate colecții de periodice, cărți rare, manuscrise fotografii, colecții speciale și alte resurse diverse.

e-Acad poate fi accesat la următorul link.

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