Au fost binecuvântate lucrările de înnoire de la biserica Parohiei Micherechi din Ungaria

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, au binecuvântat duminică lucrările de renovare de la biserica Parohiei Ortodoxe Române din Micherechi, Ungaria.

Ierarhii au sfințit cele două icoane în mozaic reprezentându-i pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, realizate recent pe fațada bisericii, și au oficiat Sfânta Liturghie și Parastasul pentru ctitori.

Pomenirea păstorilor din secolele trecute

La Parastas au fost pomeniți Părinte Nicolae Bordașiu din București, mărturisitor în temnițele comuniste, și strămoșul său, Părintele Ioan Bordașiu, care a fost primul preot ortodox al comunității românești din Micherechi, în perioada 1773-1800.

Trei preoți din familia Părintelui Nicolae Bordașiu au păstorit comunitatea ortodocșilor români din Micherechi, pe o perioadă de 74 de ani, comunitatea având și un cântăreț bisericesc din neamul lor. În 2016, Părintele Nicolae Bordașiu a realizat un monument în memoria acestora la biserica din Micherechi.

Din soborul de slujitori au făcut parte Părintele Paroh Ionuț Teodor Negrău, părinți protopopi și consilieri de la Centrul Eparhial din Gyula, Ungaria, precum și de la parohii apropiate din România.

Moment cultural și recunoștință

La momentul rânduit din timpul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Siluan a acordat rangul de Iconom Stavrofor Părintelui Paroh Ionuț Teodor Negrău, pentru hărnicia și implicarea sa în activitățile misionar-pastorale și gospodărești de la Micherechi.

Slujbele au fost urmate de un concert susținut de Maria Coman și Grupul Psaltic „Koinonia”, al Episcopiei Severinului și Strehaiei, care au dat răspunsurile liturgice în prima parte a zilei.

La rugăciune și momentul cultural au participat Daniel Banu, Consulul General al României la Gyula, Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al României la Seghedin, Margareta Tat, primarul din Micherechi, Gheorghe Cozma, Președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, Maria Gurzău Czegledi, Directoarea Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Gyula, precum și alți reprezentanți ai culturii, presei și educației în limba română din regiune.

Preasfințitul Părinte Siluan a mulțumit oaspeților din țară pentru prezență, precum și Primarului Margareta Tat, parohului român din Micherechi și membrilor Consiliului Parohial, care au colaborat la proiectul de renovare.

Despre biserica din Micherechi

Lucrările au vizat zidurile și turla bisericii și au fost executate cu sprijin financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte din Budapesta și de la Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria.

Biserica actuală din Micherechi a fost construită între 1838 și 1854, pe locul unei biserici mai vechi, din lemn și acoperită cu trestie, fiind consemnată documentar pentru prima dată într-o „foaie urbarială” din anul 1773.

