Biblioteca Metropolitană București va marca Ziua Națională a Lecturii printr-o serie de evenimente culturale

Biblioteca Metropolitană București va marca în data de 15 februarie Ziua Națională a Lecturii printr-un program variat de activități organizate atât la Sediul Central „Mihail Sadoveanu”, cât și în filialele sale.

Manifestările culturale sunt dedicate publicului de toate vârstele și propun întâlniri cu literatura, muzica și arta, într-un cadru cultural interactiv.

Evenimentul central va avea loc joi, de la ora 14:00, la Sediul „Mihail Sadoveanu”, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Petre Ispirescu” – Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”.

„Programul include un spectacol de muzică și lectură susținut de elevi, precum și atelierul de lectură vizuală Povestea mâinii luminate, un proiect artistic realizat de regizorul Mariana Pachis, cu actrița Loreta Neculai în rol de povestitor”, a transmis Biblioteca Metropolitană București într-un comunicat.

În filialele Bibliotecii Metropolitane București vor avea loc, pe parcursul mai multor zile, cluburi de lectură, ateliere interactive, expoziții de carte și sesiuni educative dedicate importanței lecturii.

Programul complet al evenimentelor poate fi consultat pe site-ul Bibliotecii Metropolitane București.

