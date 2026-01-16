Biblioteca din Biserică: Peste 10.000 de cărți au fost adunate de un preot bistrițean și puse la dispoziția comunității

Părintele Viorel Creța, paroh al Bisericii „Duminica Tuturor Sfinților” din Bistrița, a pus bazele unei biblioteci de cartier, în care a adunat peste 10.000 de cărți. Proiectul a început în urmă cu 10 ani și este deschis comunității locale, informează Radio România Cluj.

Inițiativa a început din momentul în care părintele Viorel Creța a decis să recupereze cărțile abandonate de locuitorii orașului la punctele de colectare ale gunoiului.

Gestul a fost sprijinit și de alți bistrițeni, care au ales să doneze cărți din biblioteca personală.

Volumele bibliotecii

Părintele Viorel Creța a prezentat o parte dintre titlurile care alcătuiesc colecția bibliotecii din parohie.

„La biblioteca bisericii din Subcetate avem un număr impresionant de cărți și foarte multe cărți ale bistrițenilor, scritori, poeți, jurnaliști, profesori, care se regăsesc în acest spațiu”, a declarat preotul paroh de la Biserica „Duminica Tuturor Sfinților” din Bistrița.

Totodată, biblioteca pune la dispoziția cititorilor și lucrări de teologie, volume de istorie și opere din literatura română.

Necesitatea unei biblioteci

Biblioteca reprezintă un centru de resurse culturale și educaționale, subliniază părintele Viorel Creța, și un punct de referință al comunității bistrițene.

„Este foarte important într-o lume în care poate nu se mai pune atât de mult accentul pe educație și pe cultură, noi să cultivăm aceste lucruri și mai ales în rândul generațiilor tinere”.

Rezultatele activității în rândul copiilor și tinerilor se pot observa prin programele desfășurate la biblioteca parohiei.

„Sunt clase de copii pe care le aduc dascălii lor, fie profesorii de religie, fie diriginții. Ne vizitează și întotdeauna le vorbim despre importanța cărților, despre educație. Este o activitate care înnobilează sufletele noastre, dar și pe ale tinerilor care vin aici”.

Biblioteca a fost integrată în centrul parohial din cartierul Subcetate. Biserica „Duminica Tuturor Sfinților” a fost ridicată în anul 2005.

Foto credit: Instagram / Radio Cluj