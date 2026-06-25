Filantropia Oradea a susținut lansarea unei colecții de genți retro, pentru a sprijini persoanele cu dizabilități

Ziua tradițională de Sânziene a fost sărbătorită, marți, în ajunul Nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, prin lansarea unei colecții de genți retro, dedicată beneficiarilor de la Centrul de Zi „Grădina Soarelui”. Evenimentul a fost găzduit de Cafeneaua socială Roua & Co din Oradea.

Îmbrăcate tradițional, la eveniment au fost prezente și persoanele cărora le-a fost dedicată această acțiune, însoțite de voluntari și colaboratori.

Părintele Laurențiu-Ioan Lazăr, președintele Asociației Filantropia Oradea și consilier eparhial la Sectorul social-filantropic al Episcopiei Oradiei, a subliniat că această colecție reprezintă rezultatul unui proces terapeutic și educativ desfășurat în cadrul centrului.

Achiziționarea uneia dintre genți reprezintă o donație care asigură continuitatea terapiilor la Centrul „Grădina Soarelui”.

Gențile sunt disponibile în magazinul online al Asociației Filantropia Oradea.

Între artă și terapie

Colecția „Sânziene” reunește genți realizate din valorificarea unor materiale textile și accesorii recondiționate, fiecare piesă purtând amprenta creativității și a muncii depuse în cadrul atelierelor ocupaționale.

Atelierul „Dar din Dar”, în cadrul căruia au fost realizate gențile, se află sub îndrumarea Ioanei Vațlavic. Pasionată de artă și binele celor din jur, Ioana este pedagog și asistent social în cadrul centrului de zi, reușind să îmbine viziunea artistică cu răbdarea terapeutică în activitatea cu beneficiarii.

Persoanele cu dizabilități beneficiază zilnic în cadrul acestui centru de o echipă de specialiști, precum asistenți sociali, medic, kinetoterapeut, asistent medical, psihologi, pedagog social.

Foto credit: Episcopia Oradiei