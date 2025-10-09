Academia de Studii Economice este pe primul loc din România în clasamentul Times Higher Education 2026

Academia de Studii Economice din București (ASE) se situează, pentru al șaptelea an consecutiv, pe primul loc între universitățile din România, potrivit clasamentului internațional Times Higher Education World University Rankings 2026 (THE WUR), anunță instituția printr-un comunicat de presă.

Universitatea ocupă poziția 801–1000 la nivel mondial, dintr-un total de 2.191 de universități evaluate în 115 țări.

În ediția din acest an, instituția se clasează pe primul loc la nivel național, dintre cele 22 de universități românești incluse în evaluare, cu un scor total cuprins între 35,5 și 38,9 puncte.

Clasamentul Times Higher Education evaluează performanța universităților în funcție de cinci domenii principale: calitatea procesului de predare (29,5%), mediul și veniturile din cercetare (29%), impactul cercetării (30%), colaborarea cu mediul economic (4%) și dimensiunea internațională (7,5%).

Poziția ASE în învățământul superior

Menținerea Academiei de Studii Economice în prima poziție la nivel național reflectă activitatea instituției în domeniile educației, cercetării și cooperării internaționale, precizează reprezentanții instituției.

Comunitatea universitară a ASE reunește peste 27.000 de cadre didactice, cercetători și studenți și are ca obiectiv formarea de specialiști capabili să răspundă cerințelor unui mediu socio-economic aflat în schimbare.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene