ASCOR Arad: Voluntarii s-au reunit la început de an pentru ședința de bilanț

Voluntarii ASCOR Arad s-au reunit joi, în incinta Centrului Pastoral „Sfântul Ierarh Nicolae” – Bujac pentru ședința de bilanț și viziune.

Prima parte a întâlnirii a fost consacrată retrospectivei anului 2025, un an de referință pentru ASCOR Arad. Prin urmare, a avut loc o creștere semnificativă atât din punct de vedere numeric, cât și duhovnicesc și organizatoric a activităților în societate.

Discuțiile au continuat cu planurile și proiectele pentru perioada următoare. Totodată, lucrările vor aduce continuitate activității deja începute, prin acțiuni culturale și sociale pentru a întări unitatea grupului de voluntari.

La final, un gând de recunoștință a fost adresat părintelui Mircea Preoteasa, pentru deschiderea și sprijinul oferit în desfășurarea ședinței în incinta Centrului Pastoral „Sfântul Ierarh Nicolae” – Bujac.

Centrul a fost sfințit la data de 5 decembrie 2008 de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

ASCOR Arad rămâne un reper pentru tinerii care îmbină credința ortodoxă cu viața studențească și implicarea în societate.

