Teatrul ca drum spre reintegrare: ASCOR Arad a fost premiat pentru activitatea dedicată femeilor private de libertate

Asociația Studenților Creștini-Ortodocși din România (ASCOR), filiala Arad, a primit miercuri o Diplomă de Excelență în cadrul „Galei Reintegrării Sociale”, pentru implicarea constantă în proiecte educative și spirituale dedicate femeilor private de libertate.

La gala organizată de Penitenciarul Arad, asociația studențească a fost apreciată pentru înființarea trupei de teatru „Sfântul Filimon”, formată din femeile private de libertate din instituție. De asemenea, asociația desfășoară săptămânal ateliere de actorie, coordonate de voluntarele Răpauzu Gabriela-Mădălina și Bianca-Manuela Vlad.

În luna octombrie a anului trecut, trupa de teatru a susținut un spectacol la Teatrul de Păpuși din Arad, eveniment care a reunit peste 100 de participanți, iar în luna decembrie a fost organizată, cu prilejul prăznuirii Nașterii Domnului, o reprezentație în incinta Penitenciarului Arad.

Președintele ASCOR Arad, Andri-Voicu Popa, a subliniat importanța teatrului în reintegrarea socială: „Prin artă, dialog și exercițiu expresiv, participantele sunt încurajate să-și redescopere vocea interioară, să-și asume trecutul și să privească spre viitor cu speranță”.

„Prin activitățile desfășurate în penitenciar, ASCOR Arad își asumă concret misiunea de a fi o prezență vie în mijlocul celor marginalizați. Premiul primit la această ediție a Galei Reintegrării Sociale confirmă că implicarea tinerilor ascoreni nu este doar vizibilă, ci și roditoare”, a adăugat acesta.

Gala Reintegrării Sociale se află la prima ediție. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale și naționale, precum și parteneri non-guvernamentali care au contribuit semnificativ la reintegrarea socială a persoanelor private de libertate.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului