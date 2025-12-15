ASCOR Arad și o echipă de tineri pasionați de robotică au oferit daruri copiilor dintr-un centru de criză

Voluntarii ASCOR Arad, împreună cu o echipă de tineri pasionați de robotică, le-au oferit, duminică, daruri copiilor de la Centrul de criză din municipiu.

Activitatea a avut loc cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului. Tinerii din echipa Bit-mo a Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal” din Arad le-au prezentat copiilor robotul creat de ei.

Prezentarea a stârnit curiozitatea și fascinația copiilor, care au avut ocazia să interacționeze direct cu tehnologia și să descopere lucruri noi într-un mod educativ.

Alături de momentele interactive, voluntarii ASCOR au organizat un atelier de decorat turtă dulce.

Proiectul a fost coordonat de Patricia Cotolan, director al Departamentului Social-Filantropic al ASCOR Arad, și Geanina-Nicoleta Truțiu, în colaborare cu echipa de robotică Bit-mo.

Centrul de criză din Arad este o unitate pentru îngrijirea, consilierea și asistența medicală a copiilor victime ale violenței în familie.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului