Oaspeți din Armenia la Patriarhia Română. PF Daniel a subliniat trăinicia relațiilor dintre cele două popoare

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit, sâmbătă, la Reședința Patriarhală, vizita unei delegații a Bisericii Armene, condusă de Preasfințitul Părinte Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România.

Vizita a fost prilejuită de resfințirea Catedralei Arhiepiscopale armene „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din București, care marchează anul acesta 110 ani de la târnosire.

În cuvântul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat vechimea relațiilor dintre popoarele român și armean.

„Ne bucurăm că în România relațiile dintre armeni și români sunt foarte vechi. Recunoașterea comunității armene de către domnitorul Alexandru cel Bun la începutul secolului al XV-lea a arătat că această zonă a fost una de conviețuire și cooperare între creștini. Ne bucurăm foarte mult că relațiile Armeniei și români sunt foarte vechi în această țară”, a specificat Patriarhul României.

Români și armeni în diaspora

Preafericirea Sa a arătat că există similitudini în slujire, având în vedere că ambele națiuni au prezențe importante în diaspora.

„Mulți dintre ierarhii noștri s‑au întâlnit cu ierarhi armeni în diferite țări, precum în Marea Britanie, Franța, Canada, împărtășind aceeași experiență misionară. Această lucrare în diasporă este necesară și dificilă, pentru că suntem minoritari în țări majoritar catolice, protestante sau anglicane. Avem, așadar, legături frumoase și vechi de colaborare între români și armeni”, a spus PF Daniel.

Delegația armeană a vizitat Salonul Sfinților Români, Muzeul Patriarhilor României și Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, unde s-au familiarizat cu istoria Bisericii Ortodoxe Române.

La finalul întrevederii, fiecare membru al delegației armene a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel daruri simbolice, între care s au numărat volumul dedicat Catedralei Naționale, intitulat „Catedrala Națională, un ideal împlinit”, precum și albumul „Unitate națională și demnitate. Patriarhia Română – 100 de ani de activitate în viața poporului român”.

După vizita la Reședința Patriarhală, oaspeții din Armenia au mers la Catedrala Mântuirii Neamului alături de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Foto credit: Ziarul Lumina

