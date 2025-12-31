Arhimandritul Nicodim Petre le-a vorbit tinerilor ortodocși din Germania despre provocările vieții contemporane

Arhimandritul Nicodim Petre, starețul Mănăstirii Bucium din Iași, s-a întâlnit cu tineri ortodocși din Germania duminică, vorbindu-le despre provocările vieții contemporane și despre redescoperirea frumuseții și firescului vieții trăite cu Dumnezeu.

Întâlnirea a avut loc în cadrul taberei de iarnă a Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG), organizată în stațiunea Bad Sulza, din landul Turingia, reunind tineri din mai multe țări.

Dialogul cu părintele arhimandrit Nicodim Petre a fost centrat pe tema „frumusețea uitată a vieții”, pornind de la experiența sa pastorală îndelungată și de la nevoile reale ale tinerilor din diaspora.

Părintele arhimandrit Nicodim a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă omul contemporan: presiunea informațională, ritmul accelerat al vieții, izolarea, anxietatea și pierderea sensului. I-a îndemnat pe tineri să caute frumosul, binele și adevărul nu în lucrurile efemere, ci în relația vie cu Dumnezeu și în firescul vieții trăite cu discernământ.

Arhimandritul a subliniat că, deși nu există rețete universal valabile, fiecare om poate găsi răspunsuri prin rugăciune, asumarea responsabilă a vieții și prin păstrarea legăturii cu Biserica.

Părintele Nicodim Petre s-a întâlnit și cu credincioșii din parohiile românești din Dresda și din Apolda, cea mai apropiată biserică de locul de desfășurare a taberei.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord