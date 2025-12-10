Arhim. Gavril Burzo a primit titlul de Cetățean de Onoare în satul natal: Șase ani de suferință în temnițele comuniste

Arhimandritul Gavril Burzo, unul dintre ultimii supraviețuitori ai închisorilor comuniste din Maramureș, a primit sâmbătă titlul de Cetățean de Onoare al satului Suciu de Sus, localitatea sa natală.

Evenimentul a avut loc în cadrul Concertului de colinde al corurilor din zona Lăpușului, la care a participat părintele arhimandrit Casian Filip, vicar administrativ al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Părintele vicar a evocat curajul, statornicia și dragostea de Biserică care i-au marcat întreaga viață a arhimandritului Gavril Burzo, un veritabil „monument viu” al credinței.

Un destin marcat de suferință și jertfă

Născut în 8 noiembrie 1938 în Suciu de Sus, arhimandritul Gavril Burzo a urmat Seminarul Teologic din Cluj-Napoca și Facultatea de Teologie din Sibiu. În 1958, la numai 20 de ani, a fost arestat pentru că a semnat o petiție prin care cerea eliberarea preotului din sat, părintele Florea Mureșan.

Condamnat la șase ani de închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale”, a trecut prin penitenciarele Satu Mare, Jilava și Gherla, precum și prin colonia de muncă Salcia – locuri ale suferinței care i-au marcat definitiv tinerețea. A fost eliberat în 1964, în urma grațierii generale, cu puțin timp înainte de expirarea pedepsei.

După eliberare, a fost hirotonit preot și a slujit în mai multe parohii din județul Cluj. În 1987 s-a întors în satul natal, unde, după căderea regimului comunist, a reconstruit mănăstirea distrusă în perioada prigoanei.

La 1 martie 1998 a devenit duhovnic la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Breaza, așezământ ridicat cu sprijinul credincioșilor și din inițiativa sa.

Foto credit: Facebook / Descoperă Țara Lăpușului