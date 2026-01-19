Arhim. Elisei Nedescu: Dacă Hristos nu a unit firea omenească și cea dumnezeiască, mântuirea noastră ar fi fost cu neputință

„Dacă Hristos nu a unit firea omenească cu firea Sa dumnezeiască, mântuirea noastră ar fi fost cu neputință”, a explicat duminică Arhim. Elisei Nedescu, starețul Mănăstirii Trei Ierarhi din Iași.

„Iar Maica Domnului, prin nașterea lui Iisus Hristos, este Născătoare de Dumnezeu. Aceasta este învățătura fundamentală și cristologică, stabilită de Sfântul Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei, pe care o mărturisim în toate cântările Bisericii noastre.”

Arhimandritul a vorbit și despre Sf. Ier. Atanasie, care l-a precedat pe Sf. Chiril la cârma Biserica Alexandriei tot într-o perioadă de mari frământări a Bisericii.

El a amintit de cele cinci exiluri ale Sf. Ier. Atanasie, în total 17 ani de pribegie „pentru dreapta credință că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Care S-a făcut Om pentru noi și pentru a noastră mântuire”.

„Iată, această învățătură de credință, o mărturisim în Biserică până astăzi. A fost normativă în Biserica lui Hristos și rămâne normativă până la sfârșitul veacurilor, pentru că este o învățătură de credință mântuitoare”, a subliniat părintele stareț.

Înțelegerea contribuției celor doi sfinți la consolidarea teologică a dogmei Bisericii a fost esențială, iar noi avem nevoie să înțelegem de unde ne vine credința, „care sunt părinții Bisericii care ne-au predat nouă aceste învățături dumnezeiești, descoperite prin experiența Harului Duhului Sfânt”, a adăugat Arhim. Elisei Nedescu.

„Lucrul acesta se vede și se va vedea până la sfârșitul veacurilor, că învățătura cea adevărată a Bisericii lui Hristos a rămas peste secole valabilă, pentru că a fost și este inspirată de la Dumnezeu.”

„Să ne ajute Bunul Dumnezeu să-i chemăm în rugăciunile noastre pe Sfinții Atanasie și Chiril, dar să și citim opera lor, scrierile lor, care sunt tratate dogmatice în primul rând și, în al doilea rând, tratate duhovnicești despre învățăturile de credință ale Bisericii”, a încheiat starețul Mănăstirii Trei Ierarhi.

Scurtă biografie

Arhim. Elisei Nedescu (37 ani) a fost instalat stareț al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” în 20 aprilie 2021.

S-a născut pe 16 februarie 1989, la Arad, unde a absolvit și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”. În 2016 a intrat în monahism la „Sf. Trei Ierarhi” în 2016. În 2018 a fost admis la doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității „Al.I. Cuza” din Iași.

Foto credit: Arhiva Doxologia.ro