Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului își serbează onomastica

Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare, prăznuit în fiecare an în data de 6 februarie, este ocrotitorul spiritual al Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie s-a născut în data de 24 ianuarie 1968, în București, în familia lui Vasile și Domnica, și a primit la botez numele de Valentin.

Între anii 1985 și 1990 a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București. A continuat studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” între anii 1990-1994, apoi masterul la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța, între anii 2002 și 2004. În perioada 2010-2013 a urmat studiile doctorale la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.

Tunderea în monahism

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Slănic, din județul Argeș, în data de 15 aprilie 1997, primind numele de Varsanufie. În anul următor, a fost hirotonit ierodiacon în data de 7 iunie 1998, apoi ieromonah.

Între anii 1999 și 2001 a fost stareț al Mănăstirii Radu Vodă din București, pe care a reactivat-o și unde a desfășurat importante lucrări de reabilitare și restaurare ale așezământului monahal. În aceeași perioadă a fost exarh al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În 31 august 1999 a primit rangul de protosinghel, iar în 29 septembrie 2001 pe cel de arhimandrit.

Slujirea arhierească

În data de 30 septembrie 2001, a fost hirotonit Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titlul Prahoveanul.

A coordonat Sectoarele Cultural, Social, Patrimoniu și Exarhat ale Arhiepiscopiei Bucureștilor între anii 2001-2007, iar din 2007 și celelalte sectoare ale eparhiei.

În data de 22 mai 2014 a fost ales de Sfântul Sinod în scaunul vacant de Arhiepiscop al Râmnicului. Ceremonia de întronizare a avut loc în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, în data de 8 iunie 2014, în Duminica Pogorârii Sfântului Duh.

