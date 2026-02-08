Arhiepiscopul Timotei al Aradului împlinește 50 ani de arhierie

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, împlinește duminică 50 de ani de arhierie.

Ierarhul a primit darul arhieriei în 8 februarie 1976, când a fost înscăunat Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, cu titlul de Lugojanul.

Tot în acest an, în 4 iunie, Înaltpreasfiția Sa împlini o vârstă rotundă: 90 de ani de viață. Ierarhul s-a născut la Timișoara, din părinții Caius și Vioara Seviciu, primind la botez numele Traian Petru.

Studii

Între 1953 și 1957, a studiat Teologia la Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, absolvind cu o lucrare de licență intitulată Hristologia și soteriologia la Sfântul Atanasie cel Mare, sub îndrumarea pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman.

A urmat stagii de specializare la Facultatea de Teologie Protestantă din Neuchâtel și la Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveția (1967-1968), precum și la la Facultatea de Teologie din Freiburg, Elveția (1971-1972).

În 5 iunie 1973, a primit titlul de doctor în teologie al Institutului Teologic de Grad Universitar din București, cu teza Doctrina hristologică a Sfântului Chiril al Alexandriei în lumina tendințelor actuale de apropiere între Biserica Ortodoxă și vechile Biserici Orientale, realizată sub îndrumarea pr. prof. dr. Ioan G. Coman.

În perioada 1994-2012, a fost conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

Slujire

A fost hirotonit diacon celib în 22 octombrie 1961, apoi preot la 10 martie 1968, iar în 24 iunie 1969 a fost tuns în monahism la Mănastirea Hodoş-Bodrog, cu numele de Timotei.

În 6 decembrie 1970, a fost hirotesit arhimandrit.

A fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei în 15 decembrie 1975, iar în 30 septembrie 1984 a fost ales Episcop al Aradului, fiind înscăunat în 2 decembrie 1984.

În 28 noiembrie 2009, a fost ridicat la rangul de Arhiepiscop, odată cu ridicarea Episcopiei Aradului la rangul de Arhiepiscopie.

Activitate misionară și recunoaștere socială

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei este membru fondator al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (1990) și fondator al învățământului teologic din eparhie: Facultatea de Teologie Ortodoxă „ Pr. Ilarion V. Felea” din Arad (1991); Seminarului Teologic Liceal-Monahal „Sfânta Ecaterina” de la Mănăstirea Prislop, județul Hunedoara (1991); Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad (1994).

De-a lungul timpului, ierarhul a desfășurat o prodigioasă activitate misionară și culturală. A înființat numeroase așezăminte monahale, medico-sociale și proiecte de misiune și cateheză.

Este cetățean de onoare al Aradului și al mai multor localități transilvane, doctor Honoris Causa al mai multor universități și deținător a numeroase titluri și distincții.

