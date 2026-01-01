Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților evidențiază importanța rugăciunii către Hristos la începutul noului an

În mesajul transmis de Anul Nou, Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților a subliniat că începutul noului an trebuie trăit în duh de rugăciune și mulțumire către Hristos.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre începutul Anului Civil, pe care Biserica îl sfințește prin slujbe speciale.

„Trecerea de la istoric la eshatologic se face în Sfânta Liturghie”, a afirmat arhiepiscopul, subliniind că anul trăit liturgic se transformă într-o adevărată teofanie.

Expresia recunoștiinței

Referindu-se la slujba de Te Deum, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a arătat că aceasta este expresia recunoștinței pentru darurile primite și a nădejdii pentru anul care începe.

„Biserica a rânduit, pe temei scripturistic, ca la început de an să-i mulțumească lui Dumnezeu, Unul în Trei, printr-un Te Deum”, a evidențiat Înaltpreasfinția Sa.

În mesajul său, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a subliniat și finalitatea profundă a rugăciunii de la început de an: „Prin acest Te Deum, ne exprimăm dorința ca toată lucrarea noastră din anul în care intrăm să se desfășoare sub binecuvântarea Sfintei Treimi”.

Idealul creștin

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat că idealul creștin este „viața fără de păcate”, un ideal greu, dar posibil, mărturisit de sfinți prin viața lor.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a îndemnat ca noul an să aibă alte coordonate decât cele pur lumești, amintind cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Bucurați-vă! Desăvârșiți-vă, mângâiați-vă, fiți uniți în cuget, trăiți în pace, și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi” (II Corinteni 13, 11-12)”.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților