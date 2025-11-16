Arhiepiscopul Irineu a participat la întronizareea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Ortodox al Alba Iuliei, a participat sâmbătă, în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și de reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, la ceremonia de întronizare a Preafericitului Părinte Claudiu Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice.

Ceremonia a avut loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră Greco-Catolică „Sfânta Treime” din municipiul Blaj, în prezența unui numeros sobor de ierarhi greco-catolici și romano-catolici din România și de peste hotare.

Arhiepiscopul Major Claudiu: Deschidere la colaborare

„Cu inima deschisă și cu dragoste în Domnul, asigur toate Bisericile, comunitățile și cultele religioase din România că îmi doresc nu doar să trăim în pace și să ne respectăm reciproc, ci să colaborăm, să susținem împreună și să apărăm valorile morale care fac societatea mai umană, mai demnă și sensibilă la toți cei marginalizați și defavorizați”, a spus Arhiepiscopul Major Claudiu Pop.

„Asigur, de asemenea, autoritățile civile și instituțiile reprezentative pentru întreaga societate, că Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, care a contribuit decisiv la formarea conștiinței naționale și a culturii române moderne, va fi în continuare un partener în tot ceea ce privește apărarea binelui comun, a vieții și a demnității oricărei persoane, în promovarea solidarității sociale dincolo de orice frontieră etnică sau religioasă, precum și în afirmarea și întărirea vocației europene a României.”

Mesaj de la Președintele României: Reîntregire a memoriei naționale

Au mai participat Mircea Abrudean, Președintele Senatului României, a Ciprian Olinici, Secretarul de Stat pentru Culte, Nicolae Albu, Prefectul Județului Alba, Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba, și Diana Pungă, Consilier de Stat pentru relația cu societatea civilă, care a transmis mesajul Președintelui României.

„Fiecare prilej de recunoaștere a Bisericii greco-catolice reprezintă o reîntregire a memoriei noastre naționale. În școlile Blajului s-au născut educatori, teologi, oameni de cultură și elite politice care și-au dedicat toate eforturile afirmării noastre ca națiune unită, matură și demnă, fidelă vocației democratice și valorilor umaniste”, a transmis Președintele Nicușor Dan.

Ciprian Olinici: Când cultele își unesc vocile, putere lor este reală

Secretarul de Stat pentru Culte Ciprian Olinici a reiterat faptul că „Biserica Greco-Catolică a fost, de-a lungul secolelor, nu doar un lăcaș de rugăciune, ci o școală a conștiinței naționale; nu doar un spațiu al liturghiei, ci un timp în care s-a făurit limba română, s-a învățat libertatea și s-a ridicat, treaptă cu treaptă, demnitatea unui popor”.

„A fost Biserica care a apărat cuvântul românesc când cuvântul era încercat, a hrănit cultura românească atunci când cultura avea nevoie de rădăcini, a păstrat vie unitatea românilor când unitatea era o speranță fragilă.”

„Preafericirea Voastră, într-o vreme în care societatea noastră așteaptă claritate, stabilitate și solidaritate, rolul dialogului dintre culte primește o importanță specială”, a mai subliniat Ciprian Olinici.

„Astăzi, mai mult decât oricând, avem nevoie de această atitudine: de a depăși tensiunile moștenite, de a cultiva încrederea, de a ne oferi unii altora iertare și bunăvoință, nu ca un exercițiu retoric, ci ca o datorie față de binele comun.”

„Atunci când cultele din România își unesc vocile — în apărarea demnității umane, în sprijinirea familiei, în educație, în acțiunile sociale — puterea lor este reală, credibilă și binefăcătoare”, a subliniat Secretarul de Stat pentru Culte.

Preafericitului Părinte Claudiu Pop a fost ales în demnitatea de Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, în cadrul sesiunii extraordinare a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, derulate în perioada 2-6 noiembrie 2025, la Roma.

Anterior, începând cu anul 1994, scaunul de Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, a fost ocupat de către Cardinalul Lucian Mureșan, trecut la cele veșnice în 25 septembrie 2025, la vârsta de 94 de ani.

