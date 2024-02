Arhiepiscopul Irineu, îndemn la atenţie față de cei care au nevoie de mângâierea, rugăciunea și ajutorul nostru

Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Aiud.

IPS Irineu a evidențiat în predica sa că „suntem chemați să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu și să ne străduim, pe cât ne stă cu putință, ca prin slujirea noastră umilă să facem reală iubirea Sa în această lume marcată de ură și răutate, de violențe și războaie”.

„Există cineva în jurul nostru care are nevoie de mângâierea, rugăciunea și ajutorul nostru. Există cineva care are nevoie de zâmbetul, amabilitatea și atenția noastră. Există cineva care are nevoie să-l sunăm la telefon sau să-i scriem o scrisoare sau are nevoie de prezența și de comuniunea noastră”.

Răspunsurile liturgice la strană au fost oferite de Corul „Sfinții Trei Ierarhi” al bisericii parohiale, dirijat de prof. Ana Scriban, și de către Grupul psaltic „Anastasios”, format din medici și studenți la Medicină, coordonat de Iustinian Ioachim Simion.

Slujirea de duminică a avut loc în contextul hramului Bisericii care a fost sărbătorit pe 30 ianuarie. De asemenea, Orașul Aiud îi are ca ocrotitori pe Sfinții Trei Ierarhi încă din anul 2003.

În 2024, Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Aiud aniversează 50 de ani de la sfințire, octombrie 1974.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei / Alexandru Samuel Popa