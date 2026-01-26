Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei: Ziua de astăzi este a noastră, iar cea de mâine nu ne mai aparține

„Ziua de astăzi este a noastră, iar cea de mâine nu ne mai aparține”, a evidențiat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Irineu.

Arhiepiscopul Alba Iuliei a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia.

Hristos îl caută pe om

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a explicat misiunea lui Hristos de a aduce toți oamenii la adevăr, pornind de la exemplul lui Zaheu vameșul.

„Astăzi este ziua mântuirii, când Hristos trece pe strada ta și vrea să intre în casa ta, precum în casa lui Zaheu. El îl caută pe cel pierdut, ca să-i ofere iubirea Sa iertătoare”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Noi, creștinii, trebuie să ne reamintim mereu că nu trăim decât o singură dată pe acest pământ. Trebuie să avem mare grijă să nu tratăm acest timp de har cu superficialitate, pierzând astfel cununa mântuirii”.

Moment de binecuvântare

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a oficiat parastasul pentru Preasfințitul Părinte Emilian Birdaș, primul ierarh întronizat al Episcopiei de la Alba Iulia, după reînființare.

Alegerea sa a avut loc în data de 14 decembrie 1975. Ceremonia de întronizare s-a desfășurat la Catedrala Reîntregirii, în data de 25 ianuarie 1976.

Slujba a fost oficiată de Mitropolitul Iustin Moisescu al Moldovei și Sucevei, delegat al Patriarhului Justinian Marina.

Episcopul Emilian Birdaș a trecut la Domnul în data de 5 aprilie 1996.

