Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei oferă anual, din surse proprii, 25 de burse pentru elevi și studenți

Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop” a anunțat luni o nouă sesiune de depunere a dosarelor pentru bursele pe care le acordă elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor cu rezultate deosebite, dar lipsiți de posibilități materiale.

Fondurile provin din economiile personale ale Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, și sunt acordate conform regulamentului publicat aici.

Bursele pentru elevi sunt în valoare de 500 lei pe lună, cele pentru studenți și masteranzi în valoare de 600 lei pe lună, iar bursele de cercetare sunt în valoare de 700 lei pe lună.

În afara bursei pentru doctoranzi, care se acordă pe o perioadă de 12 luni, toate celelalte burse sunt acordate pentru o perioadă de nouă luni.

Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei de pe Strada Mihai Viteazul nr. 16, Alba Iulia, județul Alba.

Pentru informații suplimentare, se poate suna la numărul de telefon 0258.811.690.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu