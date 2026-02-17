Arhiepiscopul Irineu a binecuvântat sediul renovat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a binecuvântat sâmbătă sediul renovat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Unirea” al județului Alba.

Cu acest prilej, a fost inaugurată o placă de onoare dedicată foștilor comandanți și a fost oficiată slujba de binecuvântare a unei troițe ridicate în incinta ISU Alba.

La finalul ceremoniei, ierarhul i-a oferit Ordinul „Credință și Unire” colonelului Ovidiu Nicolae Costea, inspector-șef ISU Alba, în semn de apreciere pentru slujirea rodnică și folositoare a Bisericii lui Hristos.

De asemenea, Col. Ovidiu Nicolae Costea i-a oferit Părintelui Arhiepiscop Irineu o Diplomă de Excelență, în semn de prețuire și recunoștință.

La eveniment au luat parte membri ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, foști comandanți ai unității și oficialități județene și locale.

ISU Alba are sediul pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia.

