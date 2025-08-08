Arhiepiscopul Ioachim: Icoana Schimbării la Față ne vorbește despre faptul că Dumnezeu este Duh

Icoana „Schimbării la Față a Domnului” ne arată, printre altele, că Dumnezeu este Duh, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la finalul Sfintei Liturghii oficiate miercuri la Parohia „Învierea Domnului” din municipiul Bacău.

Cei care I se închină lui Hristos trebuie să o facă în Duh și Adevăr, a completat Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

„Pe Iisus Îl vedem în centrul icoanei, în haine luminoase și în spatele Lui vedem mandorla care este de culoare cu atât mai întunecată, cu cât cercurile concentrice se apropie de El, nu pentru ca să se vadă hainele Lui mai strălucitoare, ci pentru a arăta că Dumnezeu este prezent în toată creația prin energiile Sale divine. Acest tablou ne vorbește despre faptul că Dumnezeu este Duh, iar cei care I se închină trebuie să I se închine în duh și adevăr (Ioan 4,4)”, a precizat IPS Ioachim.

Lumina dumnezeirii nu poată fi observată cu ochii trupești, ci cu cei lăuntrici.

„Pentru a vedea această lumină a dumnezeirii celei întreit strălucitoare trebuie să fii pregătit, nu pentru a o vedea cu ochii trupești, ci cu ochii lăuntrici, cu ochii de gând, cu ochii achimiți care nu se închid niciodată.. Ochii de gând trec dincolo de imanentul acestei existențe, trec până în transcendentul divin și ne aduc imagini pe care noi nu le putem explica cu cuvinte convenționale”, a adăugat Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Sfinții Paisie și Cleopa au experimentat lumina taborică

Înaltpreasfinția Sa a vorbit și despre proclamarea canonizărilor Sfinților Paisie și Cleopa, afirmând că aceștia „au experimentat această lumină taborică”.

„Ei, care au experimentat rugăciunea lui Iisus și care s-au rugat permanent chiar lucrând, ajunseseră la starea de extaz mistic, acea stare când ești răpit din lumea aceasta, în trup fiind, și preguști din Împărăția lui Dumnezeu anumite crâmpeie care te ajută să ajungi la starea de nepătimire”, a mai explicat IPS Ioachim.

La finalul predicii, a fost citit poemul „Triada și Lumina necreată”, alcătuit de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim pentru această sărbătoare.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului