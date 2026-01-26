Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei, pomenit la un an de la trecerea la Domnul

Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei a fost pomenit duminică la Catedrala „Învierea Domnului” din Tirana, la un an de la trecerea în veșnicie.

Slujba a fost oficiată de Întâistătătorul Bisericii Albaniei, Arhiepiscopul Ioan, împreună cu membri ai Sfântului Sinod.

Preafericirea Sa a subliniat că pomenirea anuală este o necesitate spirituală — un prilej de a ne opri, de a reflecta și de a mulțumi cu recunoștință lui Dumnezeu pentru toate.

„Amintirea Fericitului Arhiepiscop Anastasie nu este o întoarcere nostalgică în trecut, ci o alegere conștientă de a păstra vie moștenirea pe care ne-a lăsat-o”, a spus Arhiepiscopul Ioan.

După Sfânta Liturghie, a fost oficiat un Trisaghion și în cripta unde a fost înmormântat Întâistătătorul Bisericii Albaniei.

Arhiepiscopul Anastasie

Preafericitul Părinte Anastasie Yannoulatos s-a născut în data de 4 noiembrie 1929, în Piraeus, Grecia.

A condus Biserica Ortodoxă a Albaniei începând cu anul 1992, într-o perioadă critică de reconstrucție post-comunistă. Sub conducerea sa, viața religioasă din Albania a fost reorganizată semnificativ, fiind înființate seminarii teologice și inițiate programe sociale care au avut un impact substanțial asupra societății albaneze.

Înainte de a deveni Arhiepiscop al Tiranei, Durresului și întregii Albanii, a avut o carieră academică remarcabilă ca profesor emerit de Istoria Religiilor la Universitatea Națională și Capodistriană din Atena.

Arhiepiscopul Anastasie al Tiranei, Durresului și întregii Albanii, a trecut la Domnul în data de 25 ianuarie 2025, la vârsta de 95 de ani.

După trecerea sa la cele veșnice, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan (Pelushi), Mitropolit de Korçë, a fost ales Arhiepiscop de Tirana, Durrës și toată Albania.

