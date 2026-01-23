Sute de copii și vârstnici au fost sprijiniți în anul 2025 prin activitatea filantropică a Arhiepiscopiei Târgoviștei

Arhiepiscopia Târgoviștei a derulat, pe parcursul anului 2025, o amplă activitate social-filantropică.

Acțiunile de sprijin social au fost realizate prin Asociația Centrul Diaconal „Casa Creștină” și au vizat, în mod concret, sprijinirea copiilor, vârstnicilor și familiilor aflate în dificultate.

În perioada pregătitoare Sfintelor Paști, au fost distribuite 619 pachete cu alimente către familii și persoane vulnerabile. Tot atunci, prin campania „Îmbracă un copil de Sfintele Paști”, 225 de copii au primit haine, jucării și alimente.

În preajma sărbătorii Nașterii Domnului, activitatea „Scrisoare către Moș Crăciun” a adus bucurie pentru 250 de copii, care au primit îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării și pachete alimentare. În aceeași perioadă, 100 de vârstnici din județul Dâmbovița au beneficiat de pachete cu alimente.

Pe parcursul anului 2025, au fost organizate 523 de ateliere de artă și educație plastică, la care au participat 408 elevi, precum și 135 de ședințe de consiliere destinate copiilor, părinților și persoanelor din medii vulnerabile. Totodată, 102 elevi au beneficiat de cursuri gratuite de limba engleză și desen, iar Asociația a oferit și un sprijin financiar de 30.000 lei pentru un caz medical grav.

Activitatea socială permanentă a inclus funcționarea Apartamentului social protejat „Sfântul Ierarh Nicolae”, care oferă servicii specializate pentru 6 copii, precum și sprijinul acordat prin Fundația Parohiei „Eroilor” din Târgoviște, care are în grijă 23 de vârstnici în cadrul căminului destinat persoanelor în vârstă.

