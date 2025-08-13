Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților construiește case pentru familiile afectate de inundații

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă demersurile de sprijinire a comunităților grav afectate de inundații din județul Suceava. Pentru început vor fi sprijinite două familii vulnerabile, a căror situație este mult mai dificilă.

O comisie a Centrului Eparhial, alături de reprezentanți ai protopopiatelor și autorităților locale, s-a deplasat luni, în zona Broșteni pentru a evalua situația la fața locului și pentru a discuta cu familiile sinistrate.

În prima parte a zilei, comisia s-a întâlnit cu primarul comunei Broșteni, Alexandru Hurjui, pentru a coordona eforturile de sprijin și a prioritiza intervențiile în funcție de gravitatea cazurilor.

Ulterior, au fost vizitate mai multe familii din Broșteni și Cotârgași ale căror locuințe și gospodării au fost complet distruse de viiturile din noaptea de 27 spre 28 iulie.

Cinci case construite

În cadrul campaniei umanitare derulate de Arhiepiscopie, s-a decis construirea a cel puțin cinci case, cu respectarea tuturor normelor legale de urbanism și siguranță.

Pentru început, vor fi sprijinite două familii: cea a soților Moroșanu, care au doi copii, dintre care unul bolnav, și trăiesc dintr-un singur salariu, respectiv domnul Neculai Gavril, văduv și pensionar, care locuiește cu fiul, nora și cei doi nepoți. Locuințele acestora au fost complet distruse de inundații.

Contribuții

Până în prezent, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin cele cinci protopopiate, a contribuit prin echipe de preoți și voluntari la acțiunile de deblocare a căilor de acces, evacuarea apelor și aluviunilor, și distribuirea de ajutoare materiale – alimente, produse de igienă și echipamente de curățenie.

De asemenea, au fost asigurate zilnic două mese calde pentru sinistrați și echipele de intervenție, numărul acestora variind între 300 și 700 de persoane.

În perioada 12–13 august, o echipă coordonată de Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc va vizita toate familiile afectate din zonă pentru a realiza o evaluare detaliată a situației, în baza căreia se vor stabili următoarele cazuri care vor beneficia de sprijin.

Până în acest moment, din donațiile provenite de la parohii, credincioși din țară și diaspora, s-au strâns fonduri în valoare de 900.000 lei, sumă ce va fi utilizată exclusiv pentru reconstrucția locuințelor și sprijinirea celor rămași fără adăpost.

Donează și tu!

Cei care doresc să se alăture campaniei umanitare o pot face prin donații în următoarele conturi ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților:

Cont RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

Cont EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Banca Comercială Română – Sucursala Suceava

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune: Ajutor sinistrați

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților