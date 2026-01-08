Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, solidară cu familia preotului Ioan Cozma: A fost lansată o colectă

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților este solidară cu familia preotului Ioan Cozma, în urma accidentului petrecut marți, la ieșirea din orașul Vatra Dornei.

Soția părintelui, împreună cu cinci dintre copiii familiei, se afla în mașina care a derapat și a căzut în râul Bistrița. Victimele au fost descoperite de o patrulă a jandarmeriei și apoi duse la spital. Unul dintre copii, în vârstă de 14 ani, a murit.

Mama și doi copii sunt în stare foarte gravă, internați la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, iar alți doi copii se află sub supravegherea atentă a medicilor.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va susține integral toate cheltuielile legate de înmormântarea tânărului Matei.

Colectă

Eparhia îndeamnă la rugăciune pentru familia părintelui Ioan Cozma și face apel la ajutor material pentru recuperarea medicală a victimelor.

Pe lângă donațiile individuale, în toate parohiile din cuprinsul arhiepiscopiei vor fi organizate colecte speciale, în duminicile următoare.

„Îndemnăm pe toți oamenii cu bună credință, din țară și din diaspora, să se alăture acestui lanț al rugăciunii și al faptelor bune pentru tămăduirea preotesei Diana și a copiilor Iustin, Alexie, Xenia și Filofteia, precum și pentru întărirea sufletească și trupească a părintelui Ioan”, este mesajul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Modalitatea de ajutor

Cei care doresc să ofere un sprijin material pentru tratamentele medicale și recuperarea de durată a membrilor familiei pot face donații în conturile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților – Banca Comercială Română:

Cont RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

Cont EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune donație: „COZMA”

Telefon de contact: 0756 617 617

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților