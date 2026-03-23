Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a oferit apă potabilă locuitorilor din municipiul Bălți

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a oferit 7.000 de litri de apă pentru locuitorii municipiului Bălți pe fondul poluării râului Nistru.

Apa potabilă va fi distribuită în principal către instituțiile de învățământ din municipiu, venind în sprijinul elevilor, cadrelor didactice și al personalului auxiliar, în această perioadă în care alimentarea cu apă a fost limitată, iar condițiile cotidiene au devenit mai dificile pentru comunitatea locală.

Transportul a fost însoțit de reprezentanții Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și ai Fundației „Crimca”.

Ajutorul a fost întâmpinat de Episcopul Antonie de Bălți, care a subliniat importanța sprijinului în moment de criză.

„Apă donată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților nu este doar un ajutor oferit celor care se confruntă cu o criză a apei, ci este un gest de frățietate și solidaritate românească”.

Potrivit Episcopiei de Bălți, municipiul se confruntă cu o criză a apei de aproape zece zile, din cauza poluării Nistrului cu ulei tehnic de la hidrocentrala de la Novodnistrovsk.

Din cauza contaminării apei din Nistru locuitorii din partea de nord a Republicii Moldova, preponderent cei din Bălți, Soroca, Sîngerei și Florești au rămas fără apă în rețeaua publică de alimentare.

Foto credit: Episcopia de Bălți