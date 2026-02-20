Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a promovat educația pentru compasiune și solidaritate la un centru pentru copii

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a desfășurat, la Centrul de zi pentru copii din Hârja, campania „Suferința și boala prin ochiul familiei creștine”, dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Bolnave.

Întâlnirea a urmărit să abordeze tema suferinței și a bolii, privite din perspectiva credinței și a sprijinului oferit de familie. Activitatea s-a desfășurat într-un cadru interactiv, debutând cu jocuri de cunoaștere și exerciții de comunicare.

Un moment aparte l-a constituit participarea a cinci studente din Norvegia, aflate în practică la centru prin intermediul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, în cadrul programului Erasmus. Implicarea lor a oferit copiilor oportunitatea de a interacționa cu tineri dintr-un alt spațiu cultural.

Pentru consolidarea mesajului transmis, inițiativa a inclus momente de reflecție și ateliere creative, prin care copiii au exprimat, prin desen și lucru manual, modalități concrete de a oferi sprijin și încurajare celor bolnavi.

Activitatea a fost integrată în Proiectul social eparhial al Anului omagial 2026 „Familia – Izvor de viață, iubire și înnoire a lumii”, derulat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului prin Sectorul social-filantropic și de misiune.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului