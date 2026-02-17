Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord aduce speranță copiilor vulnerabili printr-un nou proiect filantropic

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a lansat luni un proiect filantropic destinat copiilor proveniți din medii defavorizate din România și Republica Moldova. Inițiativa este intitulată „Un copil, o lumină”.

Acțiunea își propune să ofere ajutor concret unui număr de 100 de copii aflați în situații de risc social sau educațional. Numărul beneficiarilor va fi extins treptat, în funcție de resursele disponibile.

Prin acordarea unei burse lunare de solidaritate, programul urmărește să asigure copiilor hrana, îmbrăcămintea și rechizitele școlare necesare pentru a rămâne în sistemul educațional.

Beneficiarii sunt identificați prin colaborarea cu serviciile sociale, cu eparhiile și parohiile din România și Republica Moldova, precum și cu persoanele și organizațiile implicate în proiecte sociale la nivel local.

Prin acest proiect, Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord urmărește să aducă lumină și speranță în viețile copiilor aflați în dificultate și să creeze o legătură vie între diaspora românească și copiii rămași în țară.

