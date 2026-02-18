Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord organizează o întâlnire dedicată formării profesionale a tinerilor

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord organizează sâmbătă o întâlnire online dedicată tinerilor care caută îndrumare în alegerea studiilor, orientarea în carieră și dezvoltarea personală.

Evenimentul se va desfășura de la ora 18:00 (ora Marii Britanii), pe platforma Zoom, și este organizat de Departamentul pentru Tineret al Arhiepiscopiei.

Invitatul întâlnirii va fi lectorul Bogdan Gavriluț, cadru didactic la Coventry University și London School of Business, doctorand în Marea Britanie și în România, care va dialoga cu participanții și va oferi sfaturi practice din propria experiență academică și profesională.

Întâlnirea va avea un caracter interactiv, bazat pe dialog deschis, sesiuni de întrebări și răspunsuri și schimb de experiență, într-un cadru constructiv și echilibrat.

Tinerii vor putea adresa întrebări legate de alegerea studiilor universitare, orientarea profesională, provocările mediului academic și ale pieței muncii, dezvoltarea personală și păstrarea echilibrului duhovnicesc în perioada formării intelectuale și profesionale.

Participanții vor avea posibilitatea să intervină atât în limba română, cât și în limba engleză, întâlnirea dorindu-se a fi un sprijin concret pentru cei aflați în căutarea unui drum clar în viață.

Pentru mai multe informații, accesează site-ul eparhiei.

Foto credit: Pexels