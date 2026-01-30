Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a oferit sprijin social de peste 42 de milioane lei în 2025

Aproape 19.000 de persoane vulnerabile social din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului au beneficiat de sprijin filantropic anul trecut prin unitățile de cult, asociațiile și fundațiile eparhiale. Suma totală cheltuită de arhiepiscopie în acest scop a fost de 42,2 milioane lei.

Eparhia derulează 60 de proiecte și programe sociale care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijiri medicale și paliative, educație copiilor și tinerilor, alinând suferința și oferind speranță.

În 2025, în județul Cluj, au fost inaugurate Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară, Centrul de servicii sociale „Sfânta Ana” din Dej și Așezământul pentru copii „Sfânta Sofia și fiicele sale” din Cornești.

O altă componentă importantă a activității din eparhie a fost misiunea în rândul tinerilor, cu 25 de tabere eparhiale, alte tabere parohiale și diverse sesiuni de formare pentru voluntari.

Fonduri europene pentru centre sociale

Tot anul trecut, reprezentanții eparhiei au semnat contracte de finanțare din fonduri europene în valoare de aproximativ 8,5 milioane euro pentru dezvoltarea infrastructurii sociale din eparhie. Acești bani vor fi investiți în:

extinderea Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca;

realizarea Centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară destinat copiilor cu afecțiuni cronice incurabile;

realizarea Centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale „Sfântul Paisie, Arsenie și Siluan” din Gherla;

realizarea Centrului „Respiro” din Apahida, care va oferi îngrijire și suport pentru persoanele cu dizabilități și aparținătorii lor.

Proiecte pentru anul în curs

Cifrele și progresele din toate domeniile de activitate ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului au fost raportate la Adunarea Eparhială desfășurată joi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în prezența unor invitați, între care Maria Forna, prefectul județului Cluj, Teofil Cioarbă, prefectul județului Bistrița-Năsăud, acad. Vasile Pușcaș și prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta.

Între proiectele arhiepiscopiei pentru anul 2026 se numără:

implementarea proiectului „Reabilitare, restaurare și introducere în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj”, în care sunt incluse și lucrările de mozaic;

continuarea lucrărilor la Centrul Misionar Social „Sfântul Apostol Andrei” din Cluj-Napoca;

continuarea lucrărilor la Așezământul pentru copii „Sfântul Siluan Athonitul” din Dorolea;

continuarea lucrărilor la Așezământul „Sfântul Onufrie” din Florești;

începerea lucrărilor la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Sfântul Efrem cel Nou” din Budacu de Jos;

realizarea unui parc fotovoltaic la Nușeni.

Anul acesta, eparhia va marca, pe lângă tematica Anului omagial-comemorativ 2026 în Patriarhia Română, și următoarele aniversări:

20 de ani de la reînființarea Mitropoliei Clujului;

90 de ani de la trecerea la cele veșnice a Episcopului Nicolae Ivan;

15 ani de la trecerea la Domnul a Mitropolitului Bartolomeu Anania;

15 ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim