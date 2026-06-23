Arhiepiscopia Aradului dezvoltă servicii de prevenire și recuperare în domeniul adicțiilor. În acest sens, în prima parte a anului, cinci clerici din cadrul eparhiei au absolvit cursul de Consilier în domeniul adicțiilor, organizat prin Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

Programul este acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației și oferă competențe necesare pentru consilierea persoanelor care se confruntă cu dependențe de alcool, droguri, jocuri de noroc, internet sau alte comportamente adictive.

Noua etapă se înscrie în strategia social-filantropică a Arhiepiscopiei Aradului, orientată către sprijinirea persoanelor vulnerabile și a familiilor aflate în situații de risc.

Răspuns la o provocare a societății actuale

Părintele Bogdan Noghiu, consilier eparhial al Sectorului Social-Filantropic, a subliniat că fenomenul dependențelor afectează nu doar persoanele implicate direct, ci și familiile și comunitățile din care acestea fac parte.

„Fenomenul adicțiilor reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale societății contemporane. În spatele fiecărei dependențe există o persoană care suferă, o familie care se luptă și o comunitate care resimte efectele acestei drame”, a declarat părintele consilier.

Preotul a explicat că pregătirea celor cinci consilieri reprezintă un pas important pentru dezvoltarea serviciilor sociale ale eparhiei și pentru extinderea activităților dedicate persoanelor aflate în dificultate.

„Formarea celor cinci consilieri reprezintă un început important pentru Arhiepiscopia Aradului și o investiție în oameni. Ne dorim să oferim sprijin concret celor aflați în dificultate și să dezvoltăm programe de prevenire și recuperare”, a spus părintele Bogdan Noghiu.

Centrul „Sfântul Ilarion Felea”

Totodată, Arhiepiscopia Aradului continuă pregătirea documentației necesare pentru realizarea Centrului de Educație și Recuperare Împotriva Adicțiilor „Sfântul Ilarion Felea”.

Viitorul centru este gândit ca un spațiu destinat prevenirii, consilierii, recuperării și reintegrării sociale a persoanelor afectate de dependențe: „Va răspunde unei nevoi reale și tot mai acute a societății noastre”.

„Credem că recuperarea este posibilă atunci când intervenția profesională este însoțită de sprijinul familiei, al comunității și de redescoperirea sensului vieții”.

„Îi așteptăm pe toți cei care se confruntă cu o dependență sau au în familie persoane afectate de astfel de probleme să ne contacteze. Nu judecăm pe nimeni și nu lăsăm pe nimeni singur în lupta sa”, a mai spus părintele Bogdan Noghiu.

Prin aceste inițiative, Arhiepiscopia Aradului își reafirmă angajamentul de a răspunde nevoilor actuale ale comunității și de a dezvolta programe specializate dedicate persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate.

Foto credit: Magnific