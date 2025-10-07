Arhiepiscopia Aradului a primit terenul pentru Centrul de Educație și Recuperare împotriva adicțiilor

Arhiepiscopia Aradului a primit terenul necesar pentru construirea Centrului de Educație și Recuperare Împotriva Adicțiilor „Sfântul Ilarion Felea”, primul centru de acest fel din regiunea de vest a țării, anunță eparhia într-un comunicat de presă.

Terenul măsoară 4.800 de mp și a fost oferit de Consiliul Local al Comunei Vladimirescu, cu titlu gratuit.

„Această inițiativă filantropică se înscrie în activitatea socială a Arhiepiscopiei Aradului și are ca scop sprijinirea persoanelor care se confruntă cu diverse forme de dependență, alcool, droguri, tutun sau adicții comportamentale, oferindu-le șansa unei recuperări fizice, psihologice și duhovnicești”, transmite eparhia.

Centrul a fost pus sub ocrotirea Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, canonizat în anul 2024 de Biserica Ortodoxă Română.

Proiectul centrului va fi coordonat de Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului, în parteneriat cu autoritățile locale și instituțiile specializate din domeniul sănătății și asistenței sociale.

„Este o lucrare a iubirii și a nădejdii – o chemare la vindecare pentru cei care caută libertatea adevărată în Hristos. Centrul de Educație și Recuperare Împotriva Adicțiilor Sfântul Ilarion Felea va fi primul centru ortodox de acest tip din zona de vest a țării, un loc de întâlnire între știință, credință și filantropie, unde omul este sprijinit să se ridice prin iubire, educație și rugăciune”, a declarat Pr. Bogdan Gheorghe Noghiu, consilier social al Arhiepiscopiei Aradului.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului