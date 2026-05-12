În Arhiepiscopia Alba Iuliei s-a desfășurat un program de training pentru voluntarii din taberele de vară

Un program de training pentru voluntarii din taberele de vară din Arhiepiscopia Alba Iuliei a avut loc în perioada 7-9 mai, în Aula „Sfântul Simion Ștefan” din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

La program au luat parte peste 20 de tineri și studenți de la de la Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației și de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Participanții au avut parte de activități interactive, ateliere creative, jocuri de dezvoltare a aptitudinilor, muzică, jocuri distractive în aer liber și cântece la chitară, precum și de o atmosferă de comuniune.

Potrivit organizatorilor, numărul tinerilor care participă la astfel de acțiuni crește în fiecare an.

La finalul programului, părintele Oliviu Botoi, consilier cultural la Arhiepiscopia Alba Iuliei, a transmis un mesaj de încurajare și binecuvântare pentru participanți.

„Bucuria lor e și bucuria noastră” a fost deviza, dar și concluzia evenimentului organizat de Arhiepiscopia Alba Iuliei, în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștin-Ortodocși din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

