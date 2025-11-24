Arhiepiscopia Alba Iuliei va marca 50 de ani de la reînființare printr-un eveniment festiv

Arhiepiscopia Alba Iuliei organizează marți un eveniment aniversar dedicat împlinirii a 50 de ani de la reînființarea eparhiei.

Manifestarea va avea loc de la ora 10:00, în Sala „Sfântul Ierarh Simion Ștefan” a Catedralei Reîntregirii și Încoronării din Alba Iulia, marcând cinci decenii de la constituirea Adunării Eparhiale.

Programul cuprinde un moment de rugăciune, urmat de mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

De asemenea, programul va include și prezentarea Salonului „Emilian Episcopul” și vernisarea unei expoziții foto-documentare. În plus, se va desfășura și o serie de comunicări istorice privind reactivarea eparhiei în anul 1975.

Reînființarea Episcopiei Alba Iuliei a fost hotărâtă de Sfântul Sinod în 16 octombrie 1975. Prima ședință a Adunării Eparhiale a avut loc în 25 noiembrie 1975, fiind urmată de alegerea Episcopului Emilian Birdaș, întronizat în 25 ianuarie 1976. În anul 1998, eparhia a fost ridicată la rangul de arhiepiscopie.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei