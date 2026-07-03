Arhid. Sorin Mihalache a vorbit despre viața trăită conștient în contextul provocărilor actuale la o parohie din Luxemburg

Arhidiaconul Adrian Sorin Mihalache a vorbit luni la Parohia „Nașterea Domnului și Sfântul Apostol și Evanghelist Matei” din Luxemburg în cadrul unei conferințe despre rolul atenției în relație cu ceilalți.

La invitația părintelui paroh Ion Tîrgoală, conferențiarul a abordat una dintre cele mai importante provocări ale lumii contemporane: redescoperirea atenției ca fundament al echilibrului personal, al relațiilor autentice și al vieții duhovnicești. Tema a fost intitulată Viața atentă.

Invitatul Sorin Mihalache a evidențiat faptul că omul modern își împarte atenția între numeroase solicitări profesionale, familiale și digitale, ceea ce conduce la oboseală, superficialitate și îndepărtare de Dumnezeu.

Printre recomandările părintelui s-au numărat atenția în rugăciune și în participarea la Sfânta Liturghie, precum și pe necesitatea redescoperirii liniștii, a răbdării și a prezenței autentice în viața de zi cu zi.

Atenția ca virtute

De-a lungul conferinței, părintele conferențiar a subliniat faptul ca atenția nu este doar un exercițiu psihologic, ci o virtute creștină. Ea înseamnă să fii prezent în fața lui Dumnezeu, atent la aproapele tău si conștient de propriile gânduri și trăiri.

În încheiere, părintele paroh Ion Tîrgoală a mulțumit invitatului și tuturor celor implicați în organizarea evenimentului, exprimând speranța ca mesajul conferinței să rămână o inspirație pentru o viață trăită cu atenție și în comuniune cu Dumnezeu.

Arhidiacon dr. Adrian Sorin Mihalache este o personalitate remarcabilă în domeniul teologiei, științei și educației umane, cu multiple diplome în Matematică, Teologie, Psihologie, Filosofie, Fizică Teoretică și Medicină Psihosomatică.

Foto credit: Parohia „Nașterea Domnului și Sfântul Apostol și Evanghelist Matei”